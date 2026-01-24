Tensione alla stazione di Pisa prima di Modena-Palermo

Momenti di tensione questa mattina alla stazione centrale di Pisa, dove alcuni tifosi del Palermo diretti a Modena hanno tentato di salire su un treno senza essere in possesso del biglietto. L’episodio si è verificato nelle ore precedenti alla gara tra Palermo ed emiliani, in programma oggi.Momenti di tensione questa mattina alla stazione centrale di Pisa, dove alcuni tifosi del Palermo diretti a Modena hanno tentato di salire su un treno senza essere in possesso del biglietto. L’episodio si è verificato nelle ore precedenti alla gara tra Palermo ed emiliani, in programma oggi.

Secondo quanto emerso, un gruppo di sostenitori rosanero avrebbe preteso di viaggiare senza acquistare il ticket, generando una situazione di caos all’interno dello scalo ferroviario. La discussione con il personale si è rapidamente accesa, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Polizia e personale di sicurezza sono riusciti a riportare la calma, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo l’intervento, la circolazione è tornata regolare e il gruppo è stato allontanato dall’area interessata.

L’episodio non ha avuto ulteriori conseguenze, ma ha richiesto un rafforzamento temporaneo dei controlli in vista degli spostamenti dei tifosi diretti allo stadio Alberto Braglia.

