Athletic Palermo, ufficiale l’arrivo di Gabriel Rafele

L’Athletic Club Palermo annuncia l’ingaggio di Gabriel Rafele, attaccante classe 2005 che entra ufficialmente a far parte della rosa nerorosa. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, con cui ha anche debuttato in Serie B, Rafele arriva a Palermo dopo la prima parte di stagione disputata con il Ragusa.

Con il club ibleo, l’attaccante ha collezionato 14 presenze e 2 reti, una delle quali realizzata proprio contro l’Athletic Palermo nella sfida del 21 dicembre scorso al Velodromo Paolo Borsellino. Un dettaglio che aveva già acceso i riflettori sul suo profilo.

«Sono felice di aver sposato il progetto nerorosa – ha dichiarato Rafele – quando sono stato contattato ho accolto con grande entusiasmo la proposta. L’Athletic Club Palermo mi aveva già colpito per organizzazione e struttura quando l’ho affrontata con il Ragusa. È una società ambiziosa, come me, e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi».

L’attaccante ha aggiunto: «Sono a completa disposizione del mister e dei compagni, con determinazione e voglia di fare bene».

Gabriel Rafele indosserà la maglia numero 74 ed è già a disposizione di mister Ferraro in vista del prossimo impegno di campionato contro la Nuova Igea Virtus.