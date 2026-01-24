Athletic Palermo, ufficiale l’arrivo di Gabriel Rafele

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
db0f2d01-222f-4421-828d-ebf6981752ee

L’Athletic Club Palermo annuncia l’ingaggio di Gabriel Rafele, attaccante classe 2005 che entra ufficialmente a far parte della rosa nerorosa. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, con cui ha anche debuttato in Serie B, Rafele arriva a Palermo dopo la prima parte di stagione disputata con il Ragusa.

Con il club ibleo, l’attaccante ha collezionato 14 presenze e 2 reti, una delle quali realizzata proprio contro l’Athletic Palermo nella sfida del 21 dicembre scorso al Velodromo Paolo Borsellino. Un dettaglio che aveva già acceso i riflettori sul suo profilo.

«Sono felice di aver sposato il progetto nerorosa – ha dichiarato Rafele – quando sono stato contattato ho accolto con grande entusiasmo la proposta. L’Athletic Club Palermo mi aveva già colpito per organizzazione e struttura quando l’ho affrontata con il Ragusa. È una società ambiziosa, come me, e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi».

L’attaccante ha aggiunto: «Sono a completa disposizione del mister e dei compagni, con determinazione e voglia di fare bene».

Gabriel Rafele indosserà la maglia numero 74 ed è già a disposizione di mister Ferraro in vista del prossimo impegno di campionato contro la Nuova Igea Virtus.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-25 191800

Serie B: pari a reti bianche tra Catanzaro e Sampdoria, 34 minuti per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
dany mota

Monza, l’infortunio di Dany Mota non frena la sua cessione al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 184901

Serie A: Juventus avanti 1-0 sul Napoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
pipitone

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026