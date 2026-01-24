Giornale di Sicilia: “Modena-Palermo, le probabili formazioni”

Modena e Palermo si avvicinano allo scontro diretto del Braglia con idee tattiche piuttosto definite. Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con la difesa a tre, ma con interpretazioni diverse in mezzo al campo e sulla trequarti. Secondo il Giornale di Sicilia, Sottil sembra orientato a confermare il 3-5-2, mentre Inzaghi risponde con il consueto 3-4-2-1.

Nel Modena, Chichizola difenderà i pali, con Tonoli, Adorni e Nieling a comporre la linea difensiva. Sugli esterni agiranno Zanimacchia e Zampano, chiamati a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo spazio a Santoro, Gerli e Massolin, mentre in avanti la coppia dovrebbe essere formata da Gliozzi e De Luca. Una scelta che, come evidenzia il Giornale di Sicilia, punta su fisicità e profondità per mettere alla prova la retroguardia rosanero.

Sul fronte Palermo, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Joronen tra i pali, con Bani centrale e Peda e Ceccaroni ai suoi lati. Sulle corsie laterali Pierozzi e Augello sono destinati a partire dal primo minuto, mentre in mezzo al campo Segre e Gomes avranno il compito di dare equilibrio e intensità. Alle spalle di Pohjanpalo, agiranno Palumbo e Ranocchia, chiamati a supportare la manovra offensiva. Un assetto che, secondo il Giornale di Sicilia, garantisce continuità rispetto alle ultime uscite.

Le panchine offrono soluzioni importanti a entrambi gli allenatori. Sottil potrà contare su alternative come Mendes e Di Mariano, mentre Inzaghi avrà a disposizione Gyasi, Vasic e Le Douaron per cambiare volto alla gara a partita in corso. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, l’equilibrio tattico rende la sfida aperta a più sviluppi.

Il match si giocherà allo stadio Alberto Braglia con fischio d’inizio alle 17.15. Arbitrerà Dionisi della sezione dell’Aquila. Una cornice che promette intensità e tensione, in una partita che può incidere in modo significativo sulla corsa ai piani alti della classifica.