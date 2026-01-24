Giornale di Sicilia: “Palermo a Modena, serve una vittoria pesante”

Il Palermo va a Modena con un obiettivo chiaro: dare continuità alla striscia positiva e conquistare una vittoria di peso nello scontro diretto. Una sfida che vale molto più dei tre punti, perché mette in palio credibilità e ambizioni. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero non vogliono interrompere il momento favorevole per restare agganciati al treno che rincorre la promozione.

L’impegno al Braglia rappresenta un passaggio chiave anche per sfatare il tabù trasferta contro le squadre di vertice. Il Palermo arriva da otto gare consecutive senza sconfitte e ha iniziato il 2026 con un pareggio a Mantova e una vittoria contro lo Spezia, ma contro il Modena la posta in palio si alza. In gioco, oltre ai punti, c’è anche il favore dello scontro diretto dopo l’1-1 dell’andata al Barbera. Un contesto che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, rende la gara una vera prova di maturità.

I numeri raccontano di due squadre solide, soprattutto in difesa. Il Palermo vanta la miglior retroguardia della Serie B con 14 reti subite, mentre il Modena è terzo con 17. Anche l’attacco dice che la partita può essere spettacolare: i rosanero sono terzi per gol segnati a quota 30, gli emiliani quarti a 28. Dati che confermano l’equilibrio del confronto e che, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, impongono ai rosanero massima attenzione e personalità.

Inzaghi sembra orientato a confermare gran parte dell’undici che ha dato le risposte migliori nelle ultime settimane. L’unico vero ballottaggio riguarda il ruolo di braccetto destro, con Peda leggermente favorito su Bereszynski. Nessun dubbio invece sulle fasce, dove agiranno Pierozzi e Augello. In mezzo al campo Ranocchia resta intoccabile, con Segre pronto a supportare Palumbo sulla trequarti. Una soluzione che aiuterebbe a risolvere le perplessità emerse in quella zona di campo, dove nelle ultime gare Inzaghi ha alternato più interpreti. Una lettura evidenziata anche da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il Palermo potrà contare anche sul sostegno di oltre 2.800 tifosi al seguito, pronti a colorare di rosa la curva ospiti. Un fattore non secondario in una gara che può incidere sul percorso stagionale. In un turno che propone incroci favorevoli alle dirette concorrenti, Inzaghi ha chiesto ai suoi di giocare con la testa libera e senza timori, guardando la classifica solo a fine giornata. Con questo approccio, anche al Braglia, il Palermo può costruire le basi per giocarsi la promozione fino all’ultimo.