Giornale di Sicilia: “Otto risultati utili consecutivi per i rosanero. Solo Venezia e Frosinone tengono lo stesso passo in Serie B”

Il Palermo continua a macinare risultati e consolida una striscia di imbattibilità che certifica il momento positivo della squadra di Inzaghi. Sono otto le gare consecutive senza sconfitte in questa Serie B, un filotto che rilancia le ambizioni rosanero nella corsa ai piani alti della classifica. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ultima sconfitta risale a inizio novembre, dopo una fase iniziale di stagione caratterizzata da qualche difficoltà.

Dopo aver perso tre partite su quattro a inizio campionato — con l’unica vittoria ottenuta contro il Pescara per 5-0 tra fine ottobre e inizio novembre — il Palermo ha cambiato passo. Dalla sosta in poi, la squadra di Inzaghi è rimasta imbattuta grazie a cinque successi e tre pareggi, costruendo una continuità che rappresenta uno dei dati più significativi di questa fase del torneo. Un rendimento sottolineato anche da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che mette in evidenza la solidità ritrovata dai rosanero.

Nel periodo considerato, solo altre due squadre possono vantare una striscia di imbattibilità simile in Serie B: Venezia e Frosinone. Un dato che colloca il Palermo tra le formazioni più costanti del campionato e rafforza il valore del percorso intrapreso. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, si tratta del secondo filotto da otto risultati utili consecutivi per i rosanero in questa stagione.

Un precedente che risale all’avvio del campionato, quando il Palermo collezionò quattro vittorie e quattro pareggi nelle prime otto giornate, prima dello stop arrivato contro il Catanzaro. Se la squadra dovesse restare imbattuta anche nella prossima gara al Barbera, eguaglierebbe il record stagionale di risultati utili consecutivi. Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, un segnale di crescita che certifica la maturità raggiunta dal gruppo guidato da Inzaghi.