Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus punta ancora aperto: Dany Mota intriga”

Il Palermo entra nella fase decisiva del mercato con un rebus ancora da sciogliere: l’attaccante. Da qui alla chiusura della sessione, la dirigenza rosanero è chiamata a individuare il profilo giusto per completare l’organico a disposizione di Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la vera partita si giocherà negli ultimi giorni, quando il quadro complessivo sarà più leggibile e i club avranno chiarito strategie e margini di manovra.

Il Palermo continua a lavorare con continuità e riservatezza sul fronte offensivo, consapevole che l’innesto di una punta rappresenta un tassello centrale per rendere più competitivo il reparto. Il rebus, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non è ancora risolto e allo stato attuale tutte le piste seguite nelle ultime settimane restano aperte.

I nomi sul tavolo sono quelli ormai noti: Tramoni del Pisa, indicato come obiettivo primario, Johnsen della Cremonese e Dany Mota del Monza. Proprio quest’ultimo profilo ha rapidamente guadagnato attenzione nelle valutazioni della dirigenza rosanero. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la pista che porta all’attaccante portoghese appare particolarmente stimolante sia per la possibilità di sottrarre un giocatore di livello a una diretta concorrente, sia per le caratteristiche tecniche e tattiche ritenute funzionali alle esigenze di Inzaghi.

Tra sorpassi e fasi di stallo, tutte le trattative restano impostate e vive, seppur con intensità differenti. La sensazione è che la scelta definitiva dipenderà da un complesso gioco di equilibri, nel quale incideranno in maniera determinante le valutazioni economiche, le formule proposte e le strategie dei club proprietari dei cartellini. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, solo quando queste variabili si allineeranno il Palermo potrà affondare il colpo decisivo.