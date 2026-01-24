Tuttosport: “Monza, è l’ora di ritornare a correre. Mota vicino al Palermo”

Il Monza cerca risposte dopo una serie di risultati non all’altezza delle aspettative. Il pareggio casalingo contro il Frosinone ha lasciato invariato il distacco dalla vetta, ma ha rafforzato la consapevolezza che, per continuare a inseguire la promozione diretta, servirà continuità senza più margini d’errore. Come racconta Diego Marturano su Tuttosport, i brianzoli sono chiamati a una prova di maturità, a partire dalla sfida contro il Pescara.

Alla vigilia, Paolo Bianco prova a schermarsi dalle voci di mercato e a mantenere alta la concentrazione sul campo. «Può succedere di tutto sul mercato. Questa società ha dimostrato che può accadere qualsiasi cosa anche inaspettatamente. Noi però abbiamo un solo risultato da portare a casa», ha spiegato il tecnico, parole riportate da Diego Marturano su Tuttosport. Sul Pescara, Bianco ha aggiunto: «Non sta raccogliendo quanto meriterebbe, ma rispetto a qualche settimana fa vedo un’entità diversa».

Sul fronte mercato, però, le certezze iniziali iniziano a vacillare. Izzo ha salutato ufficialmente per trasferirsi all’Avellino, mentre la posizione di Dany Mota Carvalho è sempre più in bilico. Il portoghese non sarà della partita a causa di un problema muscolare accusato in allenamento, ma resta molto vicino al Palermo. Secondo quanto riferisce Diego Marturano su Tuttosport, se gli esami strumentali dovessero confermare che l’infortunio non è serio, la partenza potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Situazione diversa per Colpani, regolarmente convocato nonostante l’interesse della Cremonese. Un eventuale rilancio dei grigiorossi per il prestito potrebbe cambiare lo scenario, con Ciurria pronto a prendere il suo posto o con l’inserimento a gara in corso del nuovo arrivato Caso, prelevato dal Modena. Un intreccio che, come sottolinea ancora Diego Marturano su Tuttosport, tiene banco alla vigilia del match.

Per quanto riguarda la formazione, Bianco ritroverà Ravanelli e Delli Carri dal primo minuto, mentre Hernani, a segno alla sua prima da titolare la scorsa settimana, è destinato a un posto sicuro. In attacco toccherà a Keita e Alvarez partire dall’inizio, anche perché Petagna, reduce da un ottimo momento di forma con tre gol in 300 minuti, ha contratto una polmonite e resterà fuori a lungo.