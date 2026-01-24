Tuttosport: “Il Palermo cerca la zampata da promozione”

Il Palermo si presenta al Braglia con un carico di certezze difficile da ignorare: otto risultati utili consecutivi, miglior difesa del campionato con appena 14 gol subiti e il bomber Joel Pohjanpalo già a quota 12 reti. Numeri che alimentano le ambizioni rosanero, ancora pienamente in corsa per la promozione diretta. Resta però un nodo da sciogliere: negli scontri diretti contro le squadre in zona playoff, finora, non è mai arrivata una vittoria. Un dato che accompagna la trasferta di Modena, come racconta Luigi Butera su Tuttosport da Palermo.

Filippo Inzaghi non si nasconde e alza l’asticella della competitività. «Questa partita arriva al momento giusto – ha spiegato il tecnico – sarà molto impegnativa, contro una squadra forte, costruita bene e destinata a lottare per la promozione fino alla fine. Ma noi siamo il Palermo e sappiamo quello che dobbiamo fare». Parole che fotografano la consapevolezza di un gruppo in crescita, pur conscio delle difficoltà esterne, sottolinea ancora Luigi Butera di Tuttosport.

Lontano dal Barbera, infatti, i rosanero non vincono dal 7 dicembre a Empoli e nelle ultime sei trasferte sono arrivati pareggi beffardi, come contro Avellino e Mantova. In casa, invece, il Palermo viaggia a ritmo forsennato: cinque successi consecutivi senza subire gol e un record interno che durava da oltre cinquant’anni. «Se siamo riusciti a farlo – ha aggiunto Inzaghi – vuol dire che siamo forti. Voglio che la squadra giochi in trasferta come in casa, provando a imporre il nostro gioco ovunque». Un messaggio chiaro alla vigilia di una partita chiave, evidenzia Luigi Butera su Tuttosport da Palermo.

In attesa di un rinforzo offensivo dopo la partenza di Brunori – in lista restano Dany Mota, Dennis Johnsen e Matteo Tramoni, con una possibile chiusura dopo il match – il Palermo potrà contare anche sulla spinta di quasi tremila tifosi al seguito. «Ce ne saranno tanti ed è un motivo in più per dare la zampata – ha concluso Inzaghi – dobbiamo migliorare nella gestione dei vantaggi. La miglior difesa? Le statistiche contano fino a un certo punto: per difendere bene serve una grande partita di squadra». Un esame di maturità che può indirizzare la stagione, come rimarca Luigi Butera di Tuttosport.