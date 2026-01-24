Tuttosport: “Monza, via anche Caprari. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’Avellino cambia rotta e sorprende il mercato: niente più Riccio, che rientra alla Sampdoria, e chiusura per Armando Izzo. Il difensore napoletano, in uscita dal Monza, torna in Irpinia a titolo definitivo, dove aveva già vestito il biancoverde tra il 2012 e il 2014. Un’operazione nata negli ultimi giorni e accelerata fino alla firma, come ricostruisce Marco Bisacchi su Tuttosport.

La svolta ha inciso direttamente sulla trattativa per Riccio, che in settimana aveva sostenuto le visite mediche a Roma. Gli esami avevano comunque lasciato qualche perplessità nello staff campano e, con l’occasione Izzo apertasi improvvisamente, il club ha deciso di virare con decisione sull’ex Monza. Una scelta che, come sottolinea ancora Marco Bisacchi di Tuttosport, ridisegna le gerarchie difensive dell’Avellino in ottica seconda parte di stagione.

In casa Sampdoria, intanto, si lavora sulle uscite: Riccio è tornato a Bogliasco e si aggiunge al gruppo dei giocatori da piazzare. Su Bellemo si registra l’interesse del Bari, mentre per Benedetti resta viva la pista Entella. I blucerchiati stanno definendo anche il rinnovo di Conti fino al 2030 e hanno chiuso un’operazione sul fronte giovanile con l’arrivo dell’attaccante classe 2009 Luka Majkol dalla Fiorentina, come riporta Marco Bisacchi su Tuttosport.

Il Monza, dal canto suo, continua a snellire la rosa: oltre a Izzo, anche Gianluca Caprari è in uscita. L’attaccante interessa al Bari e ha mercato anche in Serie A per un possibile ritorno al Verona, mentre non trova conferme un suo approdo alla Sampdoria. Sul fronte delle ufficialità, il Pescara ha chiuso per Davide Bettella dal Catanzaro e per il ritorno di Gaston Brugman, mentre Biraschi lascia il Frosinone per tornare in prestito al Fatih Karagumruk. Kouda passa dallo Spezia al Mantova, ancora in prestito dal Parma, e la Reggiana valuta il ritorno in Italia del portiere Micai dal Cluj. Un mosaico di operazioni che, come evidenzia Marco Bisacchi di Tuttosport, sta animando le ultime giornate di mercato tra Serie B e C.