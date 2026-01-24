Gazzetta dello Sport: “Pazza idea Verratti: Gattuso pensa al ritorno del regista in azzurro”

Un’idea che fino a poco tempo fa sembrava fantacalcio e che oggi, invece, prende forma. Il ritorno di Marco Verratti in Nazionale non è più soltanto una suggestione: il commissario tecnico Gennaro Gattuso e il capodelegazione Gianluigi Buffon hanno fatto tappa in Qatar per incontrare il centrocampista, segnale chiaro che il progetto esiste davvero. Un’ipotesi raccontata da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, che apre scenari interessanti in vista dei playoff di marzo.

L’Italia è alla ricerca di un vero regista dai tempi della coppia Verratti-Jorginho. Negli ultimi cicli si sono alternati Locatelli, Cristante, Fagioli, Rovella e Ricci, mentre Gattuso ha spesso puntato sulla coppia Barella-Tonali, ma senza individuare un autentico direttore d’orchestra. Da qui l’idea di verificare le condizioni del play abruzzese, oggi in Qatar dopo le esperienze con Al-Arabi e Al Duhail. Secondo quanto riferisce ancora Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, al ct sono arrivate indicazioni molto positive sullo stato atletico del giocatore, lontano dalla Nazionale dall’estate 2023.

La visita a Doha si inserisce in un progetto più ampio: niente classici stage, ma un vero e proprio tour itinerante per incontrare i calciatori, osservarli dal vivo, confrontarsi e trasmettere idee e sensazioni in vista della semifinale playoff del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord, a Bergamo. Un modo diverso di preparare gli appuntamenti decisivi, nato anche dalle difficoltà di calendario e dalla mancanza di finestre utili per raduni tradizionali, come evidenziato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport.

Il segnale più incoraggiante riguarda proprio Verratti. L’ex Psg avrebbe manifestato apertura a un possibile rientro, lasciando intendere che, in caso di necessità, sarebbe pronto a rimettersi a disposizione della Nazionale. Un’apertura che potrebbe riaccendere un capitolo che sembrava chiuso e che ridà all’Italia la possibilità di ritrovare qualità, gestione dei tempi e personalità in mezzo al campo.

Nel frattempo Gattuso proseguirà il suo viaggio tra Europa e Italia. Tappa a Londra per incontrare gli azzurrabili di Premier League, con particolare attenzione alla situazione di Federico Chiesa, e poi appuntamenti programmati tra Milano, Bergamo, Roma e Napoli per incontrare altri giocatori compatibilmente con gli impegni dei club. Un lavoro capillare, di presenza e dialogo diretto, che punta a ricostruire identità e certezze in vista delle sfide decisive, come sottolineato ancora da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport.