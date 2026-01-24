Gazzetta dello Sport: “Modena-Palermo, scelte fatte: Sottil col 3-5-2, Inzaghi risponde col 3-4-2-1”

Tutto pronto allo stadio Braglia per Modena-Palermo, fischio d’inizio alle 17.15, una gara che mette in palio punti pesanti in chiave alta classifica. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, il Modena di Andrea Sottil conferma il 3-5-2 con Chichizola tra i pali, linea difensiva composta da Tonoli, Adorni e Nieling, Massolin e Santoro in mezzo al campo, Zanimacchia e Zampano sugli esterni, con Mendes e De Luca in attacco.

Sul fronte rosanero, Filippo Inzaghi risponde con il 3-4-2-1: Joronen in porta, terzetto difensivo formato da Ceccaroni, Bani e Peda, corsie affidate a Augello e Pierozzi, Ranocchia e Gomes in regia, con Segre e Palumbo alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo. Un assetto che, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, punta su equilibrio e qualità tra le linee per sostenere il bomber finlandese.

La direzione di gara è affidata a Dionisi, assistenti Garzelli e Catallo, quarto uomo Massimi, VAR Marini con AVAR Perenzoni. La partita sarà trasmessa su Dazn e LaB, con prezzi dei biglietti compresi tra i 20 e i 60 euro. Dati organizzativi e di campo che emergono dal quadro completo tracciato dalla Gazzetta dello Sport sulle probabili formazioni e sulla cornice dell’evento.

Per quanto riguarda le panchine, il Modena avrà a disposizione Pezzolato, Laidani, Dellavalle, Cauz, Cotali, Magnino, Beyuku, Nador, Pyythia, Gliozzi, Defrel e Di Mariano. Nessuno squalificato, con Zampano e Di Mariano diffidati, mentre Sersanti resta indisponibile. In casa Palermo, Inzaghi potrà contare su Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Vasic, Gyasi, Giovane, Blin, Le Douaron e Corona; nessuno squalificato, Palumbo in diffida, indisponibili Diakité, Magnani e Veroli. Una fotografia completa della vigilia che, come ribadisce la Gazzetta dello Sport, promette una sfida equilibrata e ricca di duelli chiave.