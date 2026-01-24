Gazzetta dello Sport: “Frosinone, due arrivi. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Prime manovre di mercato anche in casa Frosinone, chiamato a muoversi con attenzione per rispettare il vincolo del saldo zero. Le uscite di Biraschi, rientrato in Turchia al Karagumruk, e del giovane Raychev, restituito al Pisa e poi girato al Pontedera, hanno aperto lo spazio per due innesti sugli esterni offensivi. In arrivo, entrambi in prestito, Fiori dal Mantova con diritto di riscatto e Fini dal Genoa, rinforzi che vanno ad arricchire un reparto già competitivo grazie a Kvernadze e Ghedjemis. Il quadro è tracciato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la strategia punti a consolidare qualità e profondità senza appesantire il bilancio.

Nel prossimo turno, la capolista si troverà di fronte una Reggiana in piena fase di rinnovamento. Dopo l’arrivo di Vicari dal Bari, è in chiusura anche l’operazione Paz dal Sassuolo, mentre a centrocampo prende quota l’idea Benali dell’Entella. Piace sempre Candela dello Spezia e resta aperto il casting per il nuovo portiere, con Satalino e Iannarilli affiancati ora anche da Micai del Cluj. Un mosaico in continuo movimento, come sottolinea ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, che racconta un club deciso a cambiare volto per alzare il livello competitivo.

Sul fronte delle ufficialità, l’Avellino ha annunciato Izzo fino al 2029: il difensore ha salutato il Monza con un messaggio polemico sui social, rivendicando il sogno di riportare il club in Serie A. Ufficiale anche Kouda al Mantova, mentre lo Spezia continua a monitorare Demme dell’Hertha Berlino, rallentando invece sulla pista Leone destinato a restare alla Juve Stabia. Intanto il ds Lovisa si cautela a centrocampo con l’arrivo di Torrasi dal Perugia, contratto fino al 2027. Tutti passaggi ricostruiti da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, che fotografa un mercato in costante evoluzione.

A inizio settimana sono attesi anche gli annunci dei primi rinforzi per il Bari di Moreno Longo, con Cuni dalla Samp (via Rubin Kazan) ed Esteves dal Pisa pronti a sbarcare in Puglia. Il Cesena, invece, accelera per chiudere l’operazione Cerri dal Como, con un’intesa già trovata fino al 2028. Un intreccio di trattative che, come ribadisce Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, conferma quanto questa sessione di mercato stia ridisegnando gli equilibri della Serie B.