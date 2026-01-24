Serie B, Venezia poker a Mantova: vincono anche Monza e Frosinone. Risultati e classifica aggiornata
Si chiudono le gare delle 15 valide per la 21ª giornata del campionato di Serie B, con verdetti importanti soprattutto nella corsa promozione e nella zona bassa della classifica.
Il Frosinone torna in vetta grazie al successo sulla Reggiana, mentre il Venezia risponde con una larga vittoria in trasferta a Mantova. Netto anche il successo del Monza, che travolge il Pescara e resta agganciato al treno di testa. Colpo esterno del Bari a Cesena, mentre la Juve Stabia continua a sorprendere battendo l’Entella.
Risultati finali – 21ª giornata (gare ore 15)
Cesena – Bari 1-2
Frosinone – Reggiana 1-0
Juve Stabia – Entella 1-0
Mantova – Venezia 2-5
Monza – Pescara 3-0
Classifica Serie B aggiornata
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 37
Cesena 34
Juve Stabia 33
Modena 32
Catanzaro 31
Carrarese 29
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Pescara 14
Con questi risultati il Frosinone scavalca il Venezia in vetta, mentre il Monza consolida il terzo posto. In zona bassa, la situazione resta delicata per Pescara, Spezia e Sampdoria.