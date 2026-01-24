Serie B, Venezia poker a Mantova: vincono anche Monza e Frosinone. Risultati e classifica aggiornata

Gennaio 24, 2026
Si chiudono le gare delle 15 valide per la 21ª giornata del campionato di Serie B, con verdetti importanti soprattutto nella corsa promozione e nella zona bassa della classifica.

Il Frosinone torna in vetta grazie al successo sulla Reggiana, mentre il Venezia risponde con una larga vittoria in trasferta a Mantova. Netto anche il successo del Monza, che travolge il Pescara e resta agganciato al treno di testa. Colpo esterno del Bari a Cesena, mentre la Juve Stabia continua a sorprendere battendo l’Entella.

Risultati finali – 21ª giornata (gare ore 15)

Cesena – Bari 1-2
Frosinone – Reggiana 1-0
Juve Stabia – Entella 1-0
Mantova – Venezia 2-5
Monza – Pescara 3-0

Classifica Serie B aggiornata

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 37

Cesena 34

Juve Stabia 33

Modena 32

Catanzaro 31

Carrarese 29

Empoli 27

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Pescara 14

Con questi risultati il Frosinone scavalca il Venezia in vetta, mentre il Monza consolida il terzo posto. In zona bassa, la situazione resta delicata per Pescara, Spezia e Sampdoria.

