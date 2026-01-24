Magnani al Braglia: il difensore del Palermo segue la squadra
Presenza speciale allo stadio Alberto Braglia per Modena-Palermo. Tra gli spalti c’è anche Giangiacomo Magnani, difensore rosanero rientrato nel mercato di gennaio dopo il prestito alla Reggiana.
Il centrale, attualmente alle prese con il recupero da un infortunio, ha seguito dal vivo la sfida dei compagni, testimoniando la sua vicinanza alla squadra in un momento chiave della stagione. Un segnale di partecipazione e attaccamento al gruppo, mentre prosegue il lavoro per tornare a disposizione di Inzaghi nelle prossime settimane.
La presenza di Magnani al Braglia rappresenta un ulteriore indizio di un percorso di recupero che procede, con il difensore che resta pienamente inserito nel progetto del Palermo anche fuori dal campo.