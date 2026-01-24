Modena-Palermo, il messaggio della Curva Montagnani: solidarietà ai territori colpiti dal maltempo

Momento di solidarietà sugli spalti dello stadio Alberto Braglia durante Modena-Palermo. La Curva Montagnani ha esposto uno striscione di vicinanza ai territori colpiti dal maltempo nei giorni scorsi, con un messaggio chiaro rivolto a Sicilia, Sardegna e Calabria: «Non mollate».

Un gesto che va oltre il risultato sportivo e che ha unito idealmente tifoserie e comunità duramente provate dall’emergenza climatica. Nel clima acceso della sfida di Serie B, lo striscione ha richiamato l’attenzione di tutto lo stadio, sottolineando come il calcio possa diventare anche veicolo di solidarietà e partecipazione civile.

Un segnale apprezzato, arrivato proprio nel corso di una gara sentita come Modena-Palermo, che ha trasformato per un momento la competizione sportiva in un messaggio di sostegno e vicinanza umana.