Modena-Palermo, annullato il gol di Palumbo: proteste rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Episodio decisivo al 69’ del secondo tempo di Modena-Palermo. Il direttore di gara Dionisi, dopo la revisione al VAR, ha annullato la rete realizzata da Palumbo, che avrebbe portato in vantaggio i rosanero.

Secondo la valutazione arbitrale, alla base della decisione ci sarebbe un presunto fallo di Gyasi su Chichizola nell’azione che ha portato al gol. Dopo il richiamo al monitor, l’arbitro ha confermato l’annullamento, scatenando le proteste della panchina e dei giocatori del Palermo.

I rosanero hanno contestato la decisione, ritenendo il contatto non tale da giustificare l’intervento del VAR e la cancellazione della rete. Un episodio che ha acceso il finale di gara e che potrebbe pesare sull’esito del match, in un momento cruciale della sfida del Braglia.

La partita è ripresa tra un clima teso e la forte contestazione del settore ospiti, con il Palermo chiamato ora a reagire dopo il gol annullato.

