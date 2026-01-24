Modena-Palermo 0-0, le pagelle del match

Il Palermo, nella 21^ giornata del campionato di Serie B, non va oltre il pareggio per 0-0 in casa del Modena. Un pareggio con poche emozioni e poche occasioni sia da un lato che dall’altro e che serve veramente a poco ad entrambe. I ‘canarini’ dopo questo risultato raggiungono quota 33, i rosanero 38. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6,5: Al 14’ trema per un tiro dalla distanza di Santoro che si spegne sulla traversa. Bravo a smanacciare su una sassata dalla distanza di Gelli.

PEDA 6: Pedro Mendes predilige giocare dal suo lato e gli fa correre qualche brivido perché gli sbuca da tutti i lati, però è sempre attento.

Dal 76’ BERESZYNSKI 6: Ordinaria amministrazione per tenere a bada gli attaccanti di casa.

BANI 6,5: Quella con De Luca è il duello più bello di tutto il match. Entrambi usano tutto il mestiere per uscirne vincitori, alla fine la spunta il capitano rosanero.

CECCARONI 6: Molto più propositivo nella ripresa, cerca di dare il suo contributo sull’out sinistro accompagnando Augello in fase di spinta

PIEROZZI 5: Un suo rinvio, di testa, finisce tra i piedi di Santoro che calcia da fuori e colpisce la traversa. Nella ripresa si fa sorprendere da Pedro Mendes che arriva davanti a Joronen e poi spara alto. Non regala nessuna sgroppata sulla fascia.

GOMES 5: Impalpabile. Non riesce ad essere incisivo, prova ad alzare i ritmi nella ripresa ma oltre un paio di recuperi non riesce a fare.

Dal 63’ GYASI 5,5: Prova a dare fastidio con la sua velocità, ma anche per lui è una giornata no. Mette il piede su quello che era il gol di Palumbo, ma il direttore di gara annulla perché ha ravvisato un suo fallo.

RANOCCHIA 6,5: Si abbassa spesso tra i centrali per impostare. Ci prova con una conclusione da fuori, Chichizola smanaccia e manda sul fondo. Si inventa una giocata sulla fascia destra, salta con il tunnel Pedro Mendes e dal suo pallone servito in mezzo nasce il gol di Palumbo poi annullato per fallo su Chichizola. Si divide la palma del migliore con Bani.

AUGELLO 5,5: Gioca in proiezione costante offensiva, peccato per l’imprecisione dei cross che meriterebbero migliori fortune.

SEGRE 5,5: Naviga tra centrocampo e trequarti senza, però, trovare mai la posizione giusta. Con l’uscita di Gomes torna nella sua posizione dove fa meglio ma incide poco. Nei minuti di recupero sbaglia, clamorosamente, un passaggio per i compagni favorendo il contropiede degli avversari.

PALUMBO 6: In fase offensiva non riesce ad essere prezioso come aveva abituato nelle ultime settimane, però compensa con la fase difensiva dove lotta e spazza qualche pallone alto. Trova anche il gol, poi annullato per fallo di Gyasi su Chichizola.

Dall’83’ LE DOUARON SV: Conquista un calcio di punizione dal limite dell’area

POHJANPALO 5,5: Cerca di farsi spazio tra le maglie degli avversari, ma i palloni giocabili si contano sulle dita di una mano e così è veramente difficile essere pericoloso.

Dall’83’ CORONA SV

INZAGHI 5,5: Sceglie Segre al fianco di Palumbo sulla trequarti e Gomes in mediana, in modo da avere più copertura e più corsa, l’esperimento non porta grandi risultati e dura poco più di un’ora. I suoi non si rendono praticamente mai realmente pericolosi. Un pareggio che serve veramente a poco perché chi sta davanti continua a vincere e guadagnare terreno.