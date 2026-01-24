Serie B, Palermo quarto a quota 38 dopo il pari di Modena. La classifica aggiornata
Il Palermo rallenta proprio nel momento clou della stagione e con il pareggio di Modena perde terreno nella rincorsa alle prime posizioni. I rosanero restano quarti a quota 38 punti, ma vedono allontanarsi Frosinone, Venezia e Monza, tutte vittoriose e ora più distanti.
Un solo punto che pesa, soprattutto per come è maturato, con il gol annullato nel finale che lascia l’amaro in bocca e la sensazione di un’occasione sprecata. La classifica resta comunque importante, ma per tenere vivo il sogno promozione diretta servirà tornare subito alla vittoria e ritrovare continuità.
Classifica Serie B
Frosinone – 45
Venezia – 41
Monza – 40
Palermo – 38
Cesena – 34
Modena – 33
Juve Stabia – 33
Catanzaro – 31
Carrarese – 29
Empoli – 27
Padova – 25
Avellino – 25
Südtirol – 22
Reggiana – 20
Entella – 20
Bari – 20
Mantova – 19
Sampdoria – 18
Spezia – 17
Pescara – 14