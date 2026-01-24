Serie B, Palermo quarto a quota 38 dopo il pari di Modena. La classifica aggiornata

Il Palermo rallenta proprio nel momento clou della stagione e con il pareggio di Modena perde terreno nella rincorsa alle prime posizioni. I rosanero restano quarti a quota 38 punti, ma vedono allontanarsi Frosinone, Venezia e Monza, tutte vittoriose e ora più distanti.

Un solo punto che pesa, soprattutto per come è maturato, con il gol annullato nel finale che lascia l’amaro in bocca e la sensazione di un’occasione sprecata. La classifica resta comunque importante, ma per tenere vivo il sogno promozione diretta servirà tornare subito alla vittoria e ritrovare continuità.

Classifica Serie B

Frosinone – 45

Venezia – 41

Monza – 40

Palermo – 38

Cesena – 34

Modena – 33

Juve Stabia – 33

Catanzaro – 31

Carrarese – 29

Empoli – 27

Padova – 25

Avellino – 25

Südtirol – 22

Reggiana – 20

Entella – 20

Bari – 20

Mantova – 19

Sampdoria – 18

Spezia – 17

Pescara – 14