Napoli-Palermo Under 17: gli azzurrini vincono, rosanero generosi ma sfortunati (VIDEO)

Si chiude con la vittoria del Napoli la sfida contro il Palermo, valida per la 15ª giornata del girone C del campionato Under 17 A e B. Al termine di una gara intensa e ricca di occasioni, gli azzurrini riescono a spuntarla, mentre ai rosanero resta il rammarico per le numerose chance create e non concretizzate.

Il Palermo parte forte e nei primi minuti costruisce subito occasioni importanti: La Corte e Platania mettono alla prova la difesa partenopea, salvata in più di un’occasione da Magliano e da un intervento provvidenziale di Branchizio quasi sulla linea. Il Napoli risponde con Riccio e Ascione, ma Musto si fa trovare pronto tra i pali.

Nel secondo tempo il match si accende. Al 64’ il Napoli passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Riccio serve Chiaiese, che con un preciso piatto a girare batte Musto. Poco dopo gli azzurrini hanno l’occasione per raddoppiare dal dischetto, ma Riccio colpisce il palo, con il portiere rosanero che aveva anche intuito la traiettoria.

Il Palermo non si arrende e spinge fino alla fine alla ricerca del pareggio, creando una grande occasione nel recupero: lancio lungo, Capasso respinge con i pugni e poi si supera sulla ribattuta, salvando il risultato per il Napoli. Dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria degli azzurrini.

Una prestazione comunque positiva per i rosanero, che confermano solidità e intraprendenza nonostante il risultato finale, restando in zona alta di classifica e dimostrando di poter competere con le migliori del girone.

Tabellino

NAPOLI: Magliano; Zappalà, Chiaiese, Lanese (85’ Liccarido), Natale, Branchizio, Pengue, De Rosa, Ascione (61’ Postiglione), Riccio (79’ Scotti), Russo (46’ Capasso).

A disposizione: Liccardo, De Michele, Lepre, Muoio, Postiglione, Scotti, D’Angelo D., D’Angelo A.

Allenatore: Nicola Liguori.

PALERMO: Musto; Lentini, Puccio, Di Tusa, Scelta, Sciortino, Gargiulo (79’ Scarantino), Balsamo, La Corte (58’ Licciardi), Aurilio (54’ Sabella), Platania (79’ Di Stefano).

A disposizione: Giacalone, Ruvolo, Karlis.

Allenatore: Cesare Bovo.

Marcatori: 64’ Chiaiese (N)

Note: Rigore sbagliato da Riccio (N) al 66’ (palo). Ammonito De Rosa.