Monza-Pescara, Bianco: «Tre punti importanti. Hernani? Ha dato subito un impatto notevole»

Nel post partita del match tra Monza e Pescara, vinto dai padroni di casa con il risultato di 3-0, ha analizzato il match in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco, commentando la prestazione della sua squadra e l’importanza dei nuovi innesti di mercato.

«Confermo che la gara di oggi non è stata affascinante – ha dichiarato il tecnico -. Bisogna guardare però il bicchiere mezzo pieno. Riconosco che forse è stata una delle partite peggiori del Monza, ma per giocare così e portare a casa un tre a zero metterei la firma. Sono tre punti importanti per noi»

Bianco ha poi detto la sua sul nuovo arrivato Hernani, decisivo in queste due ultime uscite: «Ha la qualità di giocare verticalmente e puntare la porta. Fisicamente non è al 100%. Quando la palla l’hanno gli altri fa fatica. Qui ha dato subito un impatto importante: 2 partite e mezzo e tre gol»

Infine, su Giuseppe Caso, altro nuovo innesto di calciomercato, il tecnico dichiara: «Ci servono giocatori pronti. Perfetto per il mercato di gennaio, che il giorno dopo il suo arrivo è già in campo»