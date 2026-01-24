Monza-Pescara, Gorgone: «Non possiamo perdere partite del genere»

«Ho visto un problema grosso oggi – ha dichiarato il tecnico – non possiamo perdere partite del genere, giochiamo le partite, creiamo le occasioni ma i punti vanno agli altri. Anch’io guardo i numeri, il 3-0 del Monza fa riflettere, bisogna mettere roba diversa dentro, il tempo c’è, io ci credo sempre»

Gorgone ha poi aggiunto: «Se perdi partite così diventa davvero un problema, ci sono squadre che sono venute qui a prendere punti giocando partite più sporche, qualcosa occorre modificare, dobbiamo essere maggiormente pratici»

Infine, l’allenatore dei delfini lancia uno sguardo allo scontro salvezza della prossima giornata contro il Mantova: «Sarà un una partita importante, ma lo sono tutte. In questo periodo sbagliamo molto e quindi anche Olzer è stato un po’ meno pulito nel gioco, conosciamo le sue caratteristiche. Siamo purtroppo un po’ fragili e non ce lo possiamo permettere»