Monza-Pescara, Gorgone: «Non possiamo perdere partite del genere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-24 200315

«Ho visto un problema grosso oggi – ha dichiarato il tecnico – non possiamo perdere partite del genere, giochiamo le partite, creiamo le occasioni ma i punti vanno agli altri. Anch’io guardo i numeri, il  3-0 del Monza fa riflettere, bisogna mettere roba diversa dentro, il tempo c’è, io ci credo sempre»

Gorgone ha poi aggiunto: «Se perdi partite così diventa davvero un problema, ci sono squadre che sono venute qui a prendere punti giocando partite più sporche, qualcosa occorre modificare, dobbiamo essere maggiormente pratici»

Infine, l’allenatore dei delfini lancia uno sguardo allo scontro salvezza della prossima giornata contro il Mantova: «Sarà un una partita importante, ma lo sono tutte.  In questo periodo sbagliamo molto e quindi anche Olzer è stato un po’ meno pulito nel gioco, conosciamo le sue caratteristiche. Siamo purtroppo un po’ fragili e non ce lo possiamo permettere»

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-25 191800

Serie B: pari a reti bianche tra Catanzaro e Sampdoria, 34 minuti per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
dany mota

Monza, l’infortunio di Dany Mota non frena la sua cessione al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 184901

Serie A: Juventus avanti 1-0 sul Napoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
pipitone

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026