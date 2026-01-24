Palermo, Inzaghi dopo Modena: «Prestazione autorevole, la strada è segnata»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
palermo padova 1-0 (51) inzaghi

Al termine di Modena-Palermo, chiuso sullo 0-0, Filippo Inzaghi si è presentato in conferenza stampa allo stadio Alberto Braglia soddisfatto della prova offerta dai rosanero, pur con il rammarico per una vittoria sfumata.

Il tecnico ha analizzato le scelte offensive e la gestione della gara:
«Corona è forte. Pohjanpalo ha dato tantissimo. Hanno giocato uno contro uno per tutta la partita. Puntavo sulla freschezza dei neoentrati e infatti Le Douaron ha dato quello che cercavo».

Inzaghi ha poi sottolineato il percorso di crescita della squadra:
«Non voglio essere duro con la mia squadra, questa è la strada giusta. A inizio campionato avevamo fatto otto-nove partite senza perdere, ora ci siamo riusciti di nuovo. C’è la consapevolezza che la squadra è forte, ma possiamo fare meglio nel portare la palla a Joel».

Parole anche per l’avversario:
«Il Modena è una squadra forte e tosta. Ho sorriso quando ho letto le dichiarazioni di Sottil: contro Monza e Venezia ha creato di più, ma resta una squadra ben costruita e lotterà fino alla fine».

Sul valore della prestazione, Inzaghi è stato netto:
«La classifica conta, ma io guardo soprattutto la crescita della squadra, che è esponenziale. Nel secondo tempo pensavo di vincerla. Ci portiamo a casa una prestazione importante in un campo complicato».

Il tecnico ha poi elogiato alcuni singoli:
«Ceccaroni, Ranocchia, Bereszynski hanno fatto una grande partita. Pierozzi è il miglior quinto del campionato: non ha concesso un cross a Zampano».

E sulla solidità difensiva:
«Difensivamente abbiamo fatto una partita perfetta. La squadra non subisce nulla, ora dobbiamo migliorare in quello che produciamo».

Chiusura dedicata a Ranocchia:
«Spero che tutti abbiano capito il suo ruolo. È un giocatore straordinario».

