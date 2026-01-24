Modena-Palermo, Sottil soddisfatto: «Prestazione di livello, meritavamo di vincere»

Al termine dello 0-0 contro il Palermo, Andrea Sottil si è presentato in sala stampa al Braglia con grande soddisfazione per la prova del suo Modena, elogiando atteggiamento, compattezza e spirito del gruppo.

Il tecnico gialloblù ha aperto l’analisi partendo dagli attaccanti:

«Mendes ha dimostrato di voler restare a Modena e di impegnarsi ogni giorno. Ha risposto con due prestazioni importanti ed è stato un valore aggiunto: oggi ha fatto un lavoro straordinario contro la difesa più forte del campionato».

Parole positive anche per De Luca:

«Ha lavorato bene anche De Luca. Lo stiamo allenando facendolo giocare. Mi aspettavo un rimbalzo negativo dopo essere stato fuori rosa, non è semplice, invece ha lottato come un leone. Deve crescere nel ritmo e nell’intensità, ma sono contento degli attaccanti e della coppia: possono giocare insieme».

Sottil ha poi analizzato la partita sul piano tattico:

«Il Palermo è stato bravo a intensificare il centrocampo, noi potevamo fare qualcosa meglio in manovra. C’è però la qualità difensiva di una squadra di alto livello, con giocatori che erano titolari in Serie A».

Grande orgoglio per la fase difensiva:

«Vedere i miei difensori giocare così contro questo tipo di avversari è una soddisfazione enorme. Pohjanpalo non si è praticamente mai visto. L’attacco del Palermo non è riuscito a tirare contro tre ragazzi del 2002: questa è la bellezza del progetto».

Il tecnico ha rivendicato la prestazione complessiva:

«Abbiamo concesso al Palermo solo due tiri. Noi abbiamo creato tre-quattro situazioni importanti: la grande parata su Gerli, il tiro di Mendes, i pali e le occasioni nel finale. Bene chi ha iniziato e bene chi è subentrato».

Infine, la chiusura sul momento della squadra:

«Non prendiamo gol da due partite, muoviamo la classifica in uno scontro diretto e restiamo sereni. È una bella partita da parte nostra contro una squadra fortissima che punta alla Serie A. Oggi tutto positivo, secondo clean sheet consecutivo. A mio avviso meritavamo di vincere».