Il Bari espugna Cesena: decide la rete di Moncini. Gli Highlights
Buona la prima per il nuovo allenatore del Bari, Moreno Longo. I galletti espugnano il “Manuzzi” di Cesena, portando a casa tre punti d’oro in chiave salvezza. A decidere l’incontro la rete di Moncini, su assist dell’ex rosa Nikolaou.
Parte meglio la formazione di casa, che prende in mano il pallino del gioco senza però riuscire a sbloccare il risultato, con la prima frazione di gara che si conclude sul risultato di 0-0. Ad inizio ripresa arriva subito la rete dei biancorossi: Rao sfrutta l’assist di Dorval e sblocca il match portando in vantaggio i suoi.
Nove minuti più tardi arriva la rete del pari bianconero, firmata da Ciervo che riporta in equilibrio il risultato. Al 76′ arriva la doccia gelata per la formazione di mister Mignani: assist dell’ex rosa Nikolaou per Moncini, che di testa batte Klinsmann e firma la rete del definitivo 1-2.