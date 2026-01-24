Modena-Palermo, Inzaghi guarda avanti: «A Bari occasione per accorciare. Ranocchia sprecato per la B»

Dopo lo 0-0 del Braglia contro il Modena, Filippo Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club rosanero, soffermandosi sulla solidità mostrata dalla squadra e sulla continuità di risultati raggiunta.

«Abbiamo fatto una partita molto autorevole, su un campo complicato. Un grande secondo tempo in cui probabilmente ci è mancata solo la stoccata giusta», ha spiegato il tecnico. «A parte un tiro di Gerli, abbiamo sofferto pochissimo. È stata una grande prestazione a livello difensivo e di convinzione».

Il pareggio allunga la striscia positiva del Palermo, arrivata al nono risultato utile consecutivo:

«All’inizio del campionato avevamo fatto otto-nove partite senza perdere, ora ne abbiamo fatte altre nove. Questo significa quasi diciotto gare con risultati positivi. Deve darci convinzione: siamo forti, la strada è quella giusta e possiamo migliorare ancora».

Inzaghi ha sottolineato quanto sia diventato complicato affrontare i rosanero:

«È dura per tutti giocare contro di noi. Subiamo pochissimo, anche contro una squadra fisica con due attaccanti importanti come il Modena. Per noi è stata una partita di grande livello».

Ampio spazio anche all’analisi della fase difensiva e dei singoli:

«La difesa è forte perché tutti lavorano nel modo giusto, dagli attaccanti ai centrocampisti. Ora dobbiamo crescere nella fase offensiva e portare più palloni a Pohjanpalo, ma ci arriveremo».

Tra i protagonisti, il tecnico ha evidenziato le prove di Peda e Ranocchia:

«Sono due giovani che hanno fatto una partita incredibile. Anche Bereszynski è entrato benissimo. Pierozzi è stato straordinario contro Zampano, che è uno dei quinti migliori del campionato».

Parole importanti proprio per Ranocchia:

«Ho sempre detto che il suo ruolo è questo. Non perde una palla, fisicamente sta benissimo. Dal primo giorno gli ho detto che avrei puntato su di lui: è un giocatore sprecato per la Serie B e lo sta dimostrando».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno:

«Si torna in campo già venerdì per un’altra trasferta consecutiva, sul campo del Bari. È una partita complicata, il Bari ha vinto il campionato di Serie B e sappiamo cosa rappresenta».

Inzaghi ha però ribadito la fiducia nel percorso della squadra:

«È tutto difficile, ma abbiamo una grande possibilità venerdì di accorciare la classifica e di dare continuità ai nostri risultati. Cercheremo di andare a fare un’altra grande partita».