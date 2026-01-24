Modena-Palermo, Ranocchia: «Partita intensa, ci è mancato solo il risultato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-24 202727

Dopo lo 0-0 del Braglia tra Modena e Palermo, Filippo Ranocchia ha commentato la prestazione dei rosanero, sottolineando l’intensità della gara e il rammarico per una vittoria solo sfiorata.

«È stata una partita molto intensa, soprattutto nel primo tempo, quando loro venivano in marcatura a uomo», ha spiegato il centrocampista rosanero. «Non era facile scardinare il loro pressing, ma credo che abbiamo fatto una partita all’altezza e abbiamo avuto anche qualche occasione per sbloccarla».

Ranocchia ha evidenziato come il match sia rimasto sempre in equilibrio:
«È stata una gara molto combattuta, abbiamo dato tutto fino alla fine. Ci abbiamo provato in ogni modo, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti fuori casa».

Il numero dieci del Palermo è stato protagonista nel primo tempo con un tiro dalla distanza e nella ripresa con la giocata che ha portato al gol poi annullato:
«Era una partita che si poteva sbloccare con una palla inattiva o con un tiro da fuori. Dispiace per le occasioni avute, soprattutto per quella del secondo tempo quando avevamo trovato il gol».

Nonostante il rammarico, Ranocchia guarda al percorso complessivo:
«Non siamo soddisfatti al 100% per il risultato, ma la squadra ha dato davvero tutto fino all’ultimo minuto. Dobbiamo continuare su questa strada».

Un pensiero speciale è andato anche ai tifosi, circa 3.000 presenti al Braglia:
«Quando andiamo in trasferta sentiamo sempre la loro vicinanza. Durante il riscaldamento sembrava quasi di giocare in casa. Speriamo di regalare loro una gioia nella prossima trasferta».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno:
«Venerdì a Bari sarà un’altra partita fondamentale. Ci manca una vittoria in trasferta e cercheremo di dare tutto per portarla a casa, per dare ancora più valore a questa striscia di risultati utili consecutivi».

