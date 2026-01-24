Avellino, idea Di Serio per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
x300_di_serio

Dopo gli addii di Lescano e Crespi, l’Avellino è alla ricerca di rinforzi in attacco da mettere a disposizione di mister Biancolino in vista della seconda metà di stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club campano avrebbe messo nel mirino l’attaccante dello Spezia, Giuseppe Di Serio. I biancoverdi pare abbiamo messo sul tavolo un contratto di 3 anni. Il classe 2001 è in uscita dal club ligure, con quello all’Avellino che tratterebbe essere per lui un ritorno in Campania dopo l’esperienza a Benevento.

