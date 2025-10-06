Palermo Futsal Club, prima storica vittoria in Serie C1: espugnata San Vito

Il Palermo Futsal Club di mister Natale Gentile conquista la sua prima storica vittoria. I rosanero si impongono in trasferta sul San Vito con un netto 1-5, dominando la partita e portando a casa tre punti preziosi. A segno Nicchia, Corsino (doppietta) e capitan La Fiura (doppietta).

Primo tempo

La gara si apre all’insegna dell’equilibrio, rotto dai tentativi di La Fiura e Nicchia, vicini al gol. Anche Pappalardo si rende pericoloso su calcio di punizione da fuori area, ma sono i rosanero a creare le occasioni più nitide. Prima dell’intervallo, è decisiva la parata di Sammartino sul tiro libero calciato da Pappalardo, che tiene il risultato sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il Palermo cambia marcia. Mister Gentile tocca le corde giuste e approfitta dell’espulsione di Gaspare Vultaggio: a sbloccare il match è il giovane Nicchia, classe 2005, che su assist di La Fiura supera un fino a quel momento impeccabile Giovanni Vultaggio.

Il Palermo non si ferma e continua a collezionare occasioni con Lopes, Chinnici e Corsino. Proprio Corsino sigla il raddoppio con un gran sinistro all’incrocio su assist di Gennaro, e poco dopo firma la doppietta personale sfruttando la giocata di un monumentale Di Chiara.

Nel finale, spazio al capitano. La Fiura chiude i conti con due reti, entrambe su assist del nuovo acquisto Mondher Laouti, all’esordio nel futsal e subito decisivo con le sue accelerazioni. Il San Vito trova soltanto il gol della bandiera con Khedir, per l’1-5 definitivo.

Triplice fischio: prima vittoria storica per il Palermo Futsal Club, che supera il San Vito con un netto 1-5. Una boccata d’ossigeno per mister Gentile, che si gode il primo successo stagionale. Prossimo appuntamento sabato 11 ottobre alle 17:00 contro il Don Bosco Bonifato Alcamo.