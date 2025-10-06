Bereszynski si gode la città con la famiglia: «Ciao Palermo»

Giornate di relax e scoperta per Bartosz Bereszynski, che ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della sua permanenza a Palermo con la didascalia: «Ciao Palermo 🇮🇹».

Il difensore polacco, arrivato in estate da svincolato, sta approfittando dei giorni di riposo concessi da Filippo Inzaghi dopo la vittoria di sabato a La Spezia per visitare la città insieme alla moglie e ai figli.

Nel post si vedono momenti di vita familiare: una passeggiata nel centro di Palermo e un pomeriggio al mare, con i bambini che giocano in acqua. Un modo semplice ma significativo per immergersi nella quotidianità siciliana e godersi qualche ora di serenità prima della ripresa degli allenamenti al “Tenente Onorato”.

Un gesto che conferma il legame sempre più forte tra i nuovi arrivati e la città, in un gruppo che – sotto la guida di Inzaghi – sta dimostrando unità dentro e fuori dal campo.

