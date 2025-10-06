Entusiasmo Reggiana, Fracchiolla: «Quattro squadre davanti a tutte»

«Con quello vinto in Serie C questo è il derby più bello. Avevo avuto buone sensazioni e l’avevo anche detto al direttore, ma lui è talmente scaramantico che non voleva sentirmi. Vincere i derby è sempre emozionante per tutti noi e per i tifosi. Poi a Cesena spesso ci è andata bene, visto che non perdiamo lì da 21 anni. Ho rivisto tante volte le reti e sono talmente belle che le faranno rivedere ancora un po’, è stata una grande Regia».

La vittoria nel derby ha riportato entusiasmo e fiducia nell’ambiente, ma resta la consapevolezza di dover affrontare un campionato impegnativo: «Al solito si tratta di un torneo difficile, con qualche sorpresa negativa. Vedo davanti a tutte Venezia, Palermo e Monza, ma anche il Modena. Per il resto è tutto abbastanza livellato. Nel complesso abbiamo quel che meritiamo, anche se è vero che con Catanzaro e Spezia potevamo vincere. Con l’Empoli abbiamo giocato in nove, a Castellammare abbiamo sofferto. Non possiamo vincerle tutte, altrimenti andremmo dritti in A».