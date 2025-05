Palermo-Frosinone, i convocati rosanero: out Magnani per infortunio

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alessio Dionisi per il match Palermo-Frosinone, in programma domani, venerdì 10 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Renzo Barbera”, gara valida per la 38ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025.

Non figura tra i convocati Giangiacomo Magnani, fermato da un infortunio muscolare. Il difensore si è sottoposto ad accertamenti dopo aver accusato un risentimento in allenamento: gli esami hanno evidenziato un’elongazione alla gamba sinistra. Magnani ha già iniziato il percorso riabilitativo.

L’elenco dei convocati rosanero

Portieri: Desplanches, Audero, Sirigu

Difensori: Lund, Baniya, Nikolaou, Diakité, Buttaro, Pierozzi

Centrocampisti: Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Blin, Verre

Attaccanti: Di Mariano, Insigne, Di Francesco, Brunori, Pohjanpalo, Henry, Le Douaron

Il Palermo arriva a questa delicata sfida contro i ciociari con l’obiettivo di blindare l’accesso ai playoff e lasciarsi alle spalle le recenti delusioni. L’assenza di un pilastro difensivo come Magnani rappresenta sicuramente una perdita importante per l’equilibrio della retroguardia rosanero.