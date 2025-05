Migliaccio (vice Longo): «Per il Cittadella sarà gara diversa dall’andata. Preparate più alternative»

Il vice allenatore del Bari Dario Migliaccio, vista la squalifica che terrà Longo lontano dalla panchina contro il Cittadella, si è espresso in conferenza stampa per presentare la sfida.

Prima un commento sullo stato di forma del Bari.

«Abbiamo preparato più alternative, sia per le squalifiche che per le caratteristiche dell’avversario. Il mister si è deciso di potersi prendere ventiquattro ore in più. Nell’analisi sull’avversario studiamo anche il tipo di partita, loro sono terzi per duelli vinti e secondi per cross riusciti, sanno interpretare bene il modulo. Questo li porta ad avere grande densità e vincere duelli in mezzo al campo. Sarà una gara diversa dall’andata. Per loro sarà da dentro o fuori».

Poi un commento sugli infortunati.

«L’unico indisponibile è Bellomo, dopo la partita con il Pisa ha sentito un fastidio muscolare. Lo stiamo monitorando ma per questa gara non è a disposizione, cercheremo di recuperarlo per Bolzano. Simic sta meglio, il suo è un fastidio legato a un colpo subito, vedremo domani sulla base del dolore. Per il resto ad oggi al netto degli squalificati tutti sono a disposizione. Abbiamo pensato a diverse soluzioni».

Infine sull’atteggiamento della squadra.

«Con i ragazzi ci siamo confermati e abbiamo detto che ora ci serve fare quello step in termini di continuità. A Cosenza siamo stati sonoramente bocciati, come era già capitato quando bisognava dare continuità, abbiamo lavorato e vinto con il Pisa. Se ora siamo stati bravi e nelle prossime due gare vedremo risultati saremo giudicati».