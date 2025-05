Dal Canto: «Conta soltanto vincere, partita da dentro o fuori»

Alessandro Dal Canto, alla vigilia di Cittadella-Bari, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida:

Il mister si è espresso sulle possibili assenza.

«Vita? Non ci sono tantissime possibilità che recuperi, però ce lo ce lo riserviamo fino a domani. Per il resto non abbiamo ulteriori problemi su quello che che già c’era. Siamo arrivati a un epilogo dove conta soltanto vincere, non è che ci sia da parlare di un aspetto in particolare, insomma, se non richiamare un normale senso di responsabilità da parte di tutti, ma non ho dei giocatori stupidi da questo punto di vista. Arriviamo alla partita sapendo che è una partita da dentro o fuori di importanza vitale e e stavolta non abbiamo alternative».

Infine un commento sul match.

«La squadra deve avere un piglio giusto, non deve aver paura. Domani non ci vuole paura perché è una partita pesante sotto tutti i punti di vista e e ci sta che l’emotività possa prendere il sopravvento e non deve succedere perché sennò dopo non riesce niente. Non dobbiamo neanche avere la voglia di strafare, perché magari buttarci tutti all’arrembaggio non è la cosa giusta. La tensione porta a fare degli errori poi banali che invece oggi non dobbiamo commettere. Ne ho vissute tante di partite del genere da giocatore e da allenatore. So quello che si prova in partite del genere, bisogna stare con il grado di tensione giusto. Dobbiamo avere l’equilibrio giusto e comunque noi dobbiamo provare a vincere, questo è poco ma sicuro, però provare a vincere non vuol dire andare in 50 in avanti o scriteriati, quelle sono stupidaggini».