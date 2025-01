Palermo Football Conference: anche Lores Varela tra gli ospiti

Il 17 marzo, presso “La Braceria in Villa”, si svolgerà il primo appuntamento del 2025 della Palermo Football Conference, evento in cui interverranno diversi protagonisti del mondo del calcio. Tra gli ospiti ci sarà anche l’ex giocatore rosanero Ignacio Lores Varela che, con il seguente videomessaggio, ha annunciato la sua presenza: «Ciao Palermo, sono stato invitato alla Palermo Football Conference del 17 marzo. Sono molto contento di venire e vi aspettiamo in tanti».

Continue Reading