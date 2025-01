Di Marzio: “Salernitana scatenata. Fatta per Cerri, in arrivo anche Raimondo e Girelli”

Salernitana scatenata in queste ore di mercato. Dopo aver chiuso per l’arrivo in prestito di Alberto Cerri dal Como, i granata hanno trovato l’intesa anche per Antonio Raimondo, già allenato da mister Roberto Breda, la scorsa stagione, alla Ternana. Accelerata lampo dei campani che battono, quindi, la concorrenza di alcuni club, tra cui la Sampdoria. E proprio dai blucerchiati, la Salernitana sta per acquistare Stefano Girelli, centrocampista classe 2001. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato.

