Calciomercato Cittadella: Brignola e Tumminello seguiti da Marchetti

Reduce da una striscia positiva di risultati, il Cittadella vuole sfruttare la finestra invernale di calciomercato per raggiungere una salvezza che fino a novembre sembrava impossibile. L’idea del direttore generale, Stefano Marchetti, è di rinforzare soprattutto l’attacco. Secondo “Il Gazzettino” il nome caldo per i granata sarebbe Enrico Brignola, ala destra del Catanzaro. Parallelamente, il club veneto segue anche Marco Tumminello, attaccante 27enne del Crotone. I due giocatori, seppur molto diversi per caratteristiche, potrebbero integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Alessandro Dal Canto, offrendo nuove soluzioni offensive e qualità alla manovra granata.

