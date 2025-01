Calciomercato Brescia: muro del Sudtirol per Rover

Il Brescia è al lavoro sul mercato per migliorare la rosa con qualche entrata. Il mister Pierpaolo Bisoli – riporta Brescia Oggi – avrebbe fatto alcune richieste particolari, tra cui Matteo Rover, attaccante che ha allenato ai tempi del Sudtirol. Tuttavia non sarà facile scippare il giocatore agli altoatesini, in quanto il giocatore viene valutato almeno un milione di euro: una cifra ritenuta alta dalla società lombarda che, a queste condizioni, difficilmente accontenterà il suo allenatore.

