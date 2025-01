Di Marzio: “Salernitana, Cerri ha firmato. Adamonis in prestito al Sudtirol”

Il mercato invernale entra nel vivo. Salernitana e Sudtirol piazzano i primi colpi di mercato con lo scopo di rafforzare il proprio organico. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Alberto Cerri ha firmato il contratto con la Salernitana e si appresta a diventare un nuovo calciatore granata. Il Sudtirol, invece, ha concluso la trattativa per Adamonis. Il portiere si trasferisce in prestito con obbligo in caso di permanenza in Serie B. Le ufficialità dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Continue Reading