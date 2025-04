Modena-Sassuolo, Grosso: «Bravi a reagire dopo Palermo»

Archiviato il derby contro il Modena con una vittoria per 3-1, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha commentato il match in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per la prestazione dei suoi.

«Sono molto felice per tutti i ragazzi che ci hanno seguito e siamo stati bravi a regalargli una bella gioia, li richiamiamo per la prossima e cercheremo di farne ancora e di continuare così. Sapevamo che ci serviva una prova di livello e siamo stati bravi a reagire alla partita di Palermo e a mettere in campo una prestazione solida per andare a prenderci la vittoria in una partita equilibrata e siamo stati bravi».

Il tecnico neroverde si è poi soffermato sulla scelta tattica di rilanciare Iannoni, decisivo a centrocampo:

«Edo è stato bravissimo, è un ragazzo serio che si allena con qualità. Non giocava da sei partite ma ha fatto una bellissima gara, come tutti i suoi compagni. Sapevamo di affrontare una squadra sempre pronta e con due trequartisti pericolosi, quindi abbiamo scelto di inserire un centrocampista in più per raddoppiare le marcature. È venuta fuori una partita tosta e solida».

Grosso ha poi concluso sottolineando l’importanza del successo: «Usciamo dal campo con una bella vittoria che ci avvicina al nostro grandissimo obiettivo».