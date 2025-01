TMW: “Cosenza, gli occhi del Trapani su Camporese”

Il Trapani di Antonini pensa in grande per questa sessione di calciomercato invernale. Il club ha, infatti, come riportato da Tuttomercatoweb.com, messo gli occhi su un calciatore di provenienza della Serie B: si tratta di Michele Camporese.

Il difensore, sta vivendo da separato in casa. Chiaro quindi che questa sessione di mercato potrebbe per lui essere più che mai attiva. I granata vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del calciatore il prima possibile, ma non è scontato il possibile inserimento anche di un club cadetto.