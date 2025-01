TMW: “Salernitana, per la fascia spuntano Lykogiannis e Barreca”

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Salernitana, dopo gli stravolgimenti che hanno intaccato guida tecnica e ds, è attiva sul mercato nel tentativo di cambiare volto alla squadra. Il club vuole rinforzare le fasce, in particolare quella sinistra, e sono spuntati due profili da attenzionare.

I profili sotto la lente di ingrandimento, sono quelli di Charalampos Lykogiannis del Bologna, ma per convincerlo a scendere di categoria servirebbe un progetto molto allettante che i campani per il momento non possono offrire e Antonio Barreca, tra gli elementi in esubero dalla Sampdoria.