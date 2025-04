“Me la sono fatta dare dal medico”: CONFESSIONE DOPO NAPOLI-MILAN | Pillolina buttata giù nello spogliatoio

Scoppia il caso nel dopo partita della sfida del Maradona: la confessione è arrivata in diretta. Nello spogliatoio è stata assunta una pillola sospetta.

Domenica sera abbiamo assistito al big match della 30esima giornata di Serie A. Al Mardona sono scesi in campo il Napoli e il Milan, per un match dal sapore sempre particolare. Gli azzurri, vogliosi di portare a casa il risultato per rimanere attaccati all’Inter capolista, vanno subito in vantaggio al secondo minuto di gioco con Politano, e raddoppiano al 19esimo con Lukaku.

Il match sembra ben indirizzato, soprattutto quando al 69esimo Gimenez sbaglia un calcio di rigore prontamente parato da Meret. All’84esimo però è Jovic a riaprire le danze siglando il gol del 2-1. Il punteggio però non si muove più, e la squadra di Antonio Conte riesce ad ottenere tre punti d’oro in chiave scudetto.

Come al solito a fine partita ci sono state le interviste, con le parole dei protagonisti di entrambe le squadre che hanno raccontato le emozioni della sfida. Ed è proprio da queste che al termine della gara è arrivata una confessione clamorosa, che quasi sa di scandalo. Negli spogliatoi infatti è stata presa una pillola sospetta su indicazioni del medico del club.

Una pillola che fa discutere

Come dicevamo a fine gara hanno parlato tutti i protagonisti del match. Tra questi ovviamente non è potuto mancare Antonio Conte, felice per la vittoria che consente al suo Napoli di sognare in grande.

Ai microfoni di Dazn il tecnico salentino ha dichiarato: ”Siamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Ora dobbiamo essere feroci e pensare al presente, ci sono altre 8 partite e poi penseremo al futuro”. Allo stesso tempo però proprio il mister azzurro ha fatto una rivelazione a dir poco clamorosa riguardante una pillola, che ha lasciato tutti senza parole.

”Me la sono fatta dare dal medico”

”Mi sono preso dei rischi, queste sono giornate in cui odi essere allenatore: prepari la partita in un certo modo e invece devi trovare velocemente soluzioni ai problemi. Una giornata molto faticosa, ho un forte mal di testa e infatti mi son fatto dare la tachipirina dal medico. Ma sono contento”.

Così Conte ai microfoni di Dazn ha spiegato dunque di aver preso una medicina per il forte mal di testa causatogli soprattutto dalla partita. Un dolore che però è valso la pena avere visti i risultati.