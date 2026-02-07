Giornale di Sicilia: “Palermo, batti l’Empoli e ti avvicini alla Serie A”

Il Palermo ha davanti a sé una grande occasione per accorciare le distanze dalla vetta e rilanciare con forza le proprie ambizioni di Serie A. La sfida contro l’Empoli, in programma oggi al “Renzo Barbera”, arriva in una giornata chiave del campionato, con Frosinone e Venezia impegnate nello scontro diretto. Una vittoria consentirebbe ai rosanero di avvicinarsi sensibilmente alle prime posizioni, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

La squadra di Inzaghi va a caccia del sesto successo consecutivo in casa, una striscia che certifica il momento di grande solidità attraversato dai rosanero. Il Palermo arriva all’appuntamento con certezze consolidate dopo il successo di Bari e con un’identità sempre più definita. Nonostante il mercato appena concluso, Inzaghi ha ribadito come la concentrazione resti tutta sul campo, concetto evidenziato ancora da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

L’Empoli, però, non è avversario da sottovalutare. La squadra allenata da Dionisi ha chiuso il mercato con innesti importanti e ha già dimostrato di potere competere contro le formazioni di vertice. Proprio Dionisi sarà uno dei grandi ex della sfida: il suo ritorno al Barbera, dopo una stagione complicata sulla panchina rosanero, aggiunge ulteriore tensione emotiva a una gara già carica di significati. Un passaggio chiave analizzato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Sul piano tecnico, il Palermo dovrà fare a meno di Palumbo, squalificato, ma Inzaghi dispone di alternative pronte. Gyasi è favorito per partire dal primo minuto, con Le Douaron confermato alle spalle di Pohjanpalo. A centrocampo Segre e Ranocchia garantiscono equilibrio, mentre sulle corsie agiranno Pierozzi e Augello. In difesa nessun dubbio: Bani e Ceccaroni saranno affiancati da Peda, con Magnani ancora destinato a rientrare gradualmente dopo l’infortunio. Con il mercato chiuso e un calendario fitto di impegni, il Palermo sa di non potere sbagliare: ogni punto può pesare nel cammino verso l’alta quota, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.