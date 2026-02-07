Repubblica: “Il Palermo ritrova l’ex Dionisi Inzaghi: «Continuità dopo Bari»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Filippo Inzaghi vuole allungare la striscia positiva del Palermo, Alessio Dionisi proverà a interromperla nel giorno del suo ritorno al “Renzo Barbera”. La sfida tra rosanero ed Empoli, in programma oggi alle 17.15, rappresenta un passaggio importante per misurare le ambizioni della squadra siciliana, come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

La gara contro i toscani è la prima dopo la chiusura del mercato di gennaio, che ha portato in Sicilia Johnsen, Rui Modesto e Magnani. Nessuno dei nuovi arrivi dovrebbe partire dal primo minuto: il norvegese è destinato a entrare a gara in corso, Modesto ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione, mentre Magnani torna tra i convocati dopo l’infortunio subito quando era alla Reggiana. Un quadro chiaro, raccontato ancora da Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo.

Inzaghi, alla vigilia, ha ribadito la necessità di dare continuità alla prestazione offerta a Bari. «È un altro banco di prova importante – ha spiegato – davanti alla nostra gente dobbiamo ripetere lo stesso tipo di partita. Ringrazio la società per il mercato, ha rafforzato una squadra che era già forte. Ora tocca a noi dimostrare il nostro valore». Parole riportate da Repubblica Palermo, a firma Valerio Tripi, che evidenziano l’obiettivo promozione senza proclami ma con ambizione.

All’andata il Palermo si impose per 3-1, ma Inzaghi ha chiesto ai suoi di dimenticare quel risultato. L’Empoli ha dimostrato di saper essere pericoloso anche lontano da casa e merita rispetto. I rosanero dovranno fare a meno di Palumbo, squalificato, con Gyasi pronto a prenderne il posto sulla linea dei trequartisti insieme a Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. Confermata la difesa con Peda, Bani e Ceccaroni davanti a Joronen, mentre a centrocampo agiranno Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello.

La giornata è delicata anche per la classifica, visto lo scontro diretto tra Frosinone e Venezia. Inzaghi, però, guarda soprattutto al percorso di crescita della squadra: «Stiamo creando un’identità – ha spiegato – voglio costruire qualcosa che duri nel tempo». Tra il Palermo e i tre punti c’è Dionisi, ex allenatore rosanero, accolto da un ambiente che non ha mai realmente fatto pace con lui. «Palermo è un ambiente da Serie A – ha dichiarato il tecnico dell’Empoli – il risultato dell’andata va riscattato, ma sappiamo di affrontare una squadra di grande qualità». Un ritorno carico di significati, come racconta ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

