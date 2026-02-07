Cesena ritrova il sorriso: Berti e Francesconi stendono il Pescara. Gli Highlights

Febbraio restituisce slancio al Cesena, che al Manuzzi ritrova la vittoria casalinga e supera 2-0 il Pescara in una gara più complessa di quanto dica il risultato finale. Come racconta Roberto Barbacci sulle colonne del Corriere dello Sport, a decidere il match sono le mezzali: Berti e Francesconi firmano due reti da fuori area che compensano le difficoltà offensive viste nelle ultime settimane.

Il successo assume un peso specifico rilevante soprattutto per il contesto. Il Cesena non vinceva in casa da metà dicembre e sentiva forte il bisogno di interrompere il digiuno, come sottolinea ancora Roberto Barbacci del Corriere dello Sport, evidenziando una prestazione più concreta che brillante, costruita badando alla sostanza più che all’estetica.

La serata è caratterizzata anche da numerosi debutti. Mignani rimescola le carte, lanciando dal primo minuto Guidi e Magni e rilanciando Francesconi al posto di Bisoli. Sul fronte opposto, Gorgone prova a sorprendere inserendo Olzer e Caligara alle spalle di Di Nardo, ma sono soprattutto gli errori individuali a incidere sull’inerzia della partita, come analizza Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport.

Il primo episodio chiave nasce da una disattenzione di Brugman: Berti recupera palla, prende la mira dai 20 metri e disegna un destro imparabile che si infila all’incrocio. Il Pescara, però, resta in partita. Caligara impegna Klinsmann con una conclusione d’istinto e l’ingresso di Meazzi accende ulteriormente gli abruzzesi, con il portiere romagnolo costretto a intervenire anche su un destro a giro del numero 7.

Nel momento migliore degli ospiti arriva però il colpo che spegne le speranze. Un errore in disimpegno di Fanne e Valzania spalanca la strada a Ciervo, che serve Francesconi: la conclusione trova la deviazione decisiva di Fanne e vale il raddoppio, come ricostruito da Roberto Barbacci del Corriere dello Sport. Nel finale il Pescara colpisce un palo con Caligara, mentre Desplanches chiude definitivamente i conti neutralizzando il rigore di Shpendi.