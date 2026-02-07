Serie B, continua la 23ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Prosegue la 23ª giornata di Serie B, che entra nel vivo con un sabato ricco di sfide decisive sia in chiave promozione sia nella lotta per la salvezza. Il turno si è aperto con il successo del Cesena sul Pescara per 2-0, risultato che ha consentito ai romagnoli di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Oggi il programma propone un pomeriggio intenso, con ben sette partite in contemporanea alle 15.00. Spiccano Frosinone-Venezia, scontro diretto al vertice, e Mantova-Bari, incrocio delicato per entrambe. In campo anche Catanzaro-Reggiana, Carrarese-Sudtirol, Juve Stabia-Padova e Modena-Sampdoria, match che mettono in palio punti pesanti per playoff e zona retrocessione.

Alle 17.15 riflettori puntati sul “Renzo Barbera” per Palermo-Empoli, mentre il sabato si chiuderà alle 19.30 con Spezia-Virtus Entella. La giornata si completerà domani con Monza-Avellino, in programma alle 15.00.

Programma 23ª giornata

Cesena-Pescara 2-0

Carrarese-Sudtirol oggi ore 15.00

Catanzaro-Reggiana oggi ore 15.00

Frosinone-Venezia oggi ore 15.00

Juve Stabia-Padova oggi ore 15.00

Mantova-Bari oggi ore 15.00

Modena-Sampdoria oggi ore 15.00

Palermo-Empoli oggi ore 17.15

Spezia-Virtus Entella oggi ore 19.30

Monza-Avellino domani ore 15.00

Classifica Serie B (dopo 23 giornate)

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 44

Palermo 41

Cesena 37

Modena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

Carrarese 29

Sudtirol 28

Empoli 28

Avellino 28

Padova 25

Sampdoria 22

Reggiana 21

Virtus Entella 21

Spezia 20

Mantova 20

Bari 20

Pescara 15