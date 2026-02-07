Serie B, continua la 23ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Prosegue la 23ª giornata di Serie B, che entra nel vivo con un sabato ricco di sfide decisive sia in chiave promozione sia nella lotta per la salvezza. Il turno si è aperto con il successo del Cesena sul Pescara per 2-0, risultato che ha consentito ai romagnoli di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

Oggi il programma propone un pomeriggio intenso, con ben sette partite in contemporanea alle 15.00. Spiccano Frosinone-Venezia, scontro diretto al vertice, e Mantova-Bari, incrocio delicato per entrambe. In campo anche Catanzaro-Reggiana, Carrarese-Sudtirol, Juve Stabia-Padova e Modena-Sampdoria, match che mettono in palio punti pesanti per playoff e zona retrocessione.

Alle 17.15 riflettori puntati sul “Renzo Barbera” per Palermo-Empoli, mentre il sabato si chiuderà alle 19.30 con Spezia-Virtus Entella. La giornata si completerà domani con Monza-Avellino, in programma alle 15.00.

Programma 23ª giornata

Cesena-Pescara 2-0
Carrarese-Sudtirol oggi ore 15.00
Catanzaro-Reggiana oggi ore 15.00
Frosinone-Venezia oggi ore 15.00
Juve Stabia-Padova oggi ore 15.00
Mantova-Bari oggi ore 15.00
Modena-Sampdoria oggi ore 15.00
Palermo-Empoli oggi ore 17.15
Spezia-Virtus Entella oggi ore 19.30
Monza-Avellino domani ore 15.00

Classifica Serie B (dopo 23 giornate)

Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 37
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Sudtirol 28
Empoli 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Spezia 20
Mantova 20
Bari 20
Pescara 15

palermo sampdoria serie b 1-0 (59) pierozzi le douaron

palermo pescara 5-0 (133) pierozzi

palermo bari serie b 2-0 (106) inzaghi segre

Screenshot 2026-02-07 063913

371eb2ae32

palermo padova 1-0 (109) gyasi pohjanpalo

palermo modena 1-1 (88) augello Inzaghi

file5 (61)

file2 - 2026-02-06T212045.655

palermo frosinone 0-0 (8) tifosi ospiti

file1 - 2026-02-06T205245.692

aquilani catanzaro

palermo sampdoria serie b 1-0 (59) pierozzi le douaron

palermo pescara 5-0 (133) pierozzi

palermo bari serie b 2-0 (106) inzaghi segre

Screenshot 2026-02-07 063913

371eb2ae32

