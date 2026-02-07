Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Inzaghi conferma Gyasi, Johnsen parte dalla panchina

Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Empoli, sfida in programma oggi alle 17.15 e valida per il campionato di Serie B. Inzaghi va avanti sulla strada della continuità, affidandosi all’undici che ha garantito solidità e risultati nelle ultime uscite, come riportato dal Corriere dello Sport.

Davanti a Joronen, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il terzetto difensivo con Peda, Bani e Ceccaroni, con il primo preferito a Bereszynski. Sugli esterni spazio a Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo agiranno Segre e Ranocchia. In avanti confermato Pohjanpalo, supportato da Gyasi e Le Douaron. Johnsen, recuperato, partirà dalla panchina ed è pronto a entrare a gara in corso.

Da monitorare la condizione di Gomes, convocato ma non al meglio. Out Palumbo per squalifica, mentre Veroli e Rui Modesto restano indisponibili. Attenzione ai diffidati Pierozzi e Bereszynski, sottolinea ancora il Corriere dello Sport.

Sul fronte Empoli, Dionisi valuta fino all’ultimo le scelte in difesa, con Obaretin in leggero vantaggio su Curto per una maglia dal primo minuto. In avanti dovrebbe toccare a Nasti, supportato da Shpendi e Ilie. Assenti Bianchi, Moruzzi e Pellegri, con Elia e Guarino in diffida, come evidenziato dal Corriere dello Sport.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Corona.
Indisponibili: Veroli, Rui Modesto.
Squalificati: Palumbo.

EMPOLI (3-4-2-1)
Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Candela; Ilie, Shpendi; Nasti.
Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Perisan, Romagnoli, Curto, Indragoli, Ebuehi, Ghion, Ignacchiti, Haas, Saporiti, Ceesay, Popov, Fila.
Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.

Stadio: Renzo Barbera
Orario: 17.15
TV: DAZN
Arbitro: Tremolada di Monza
Assistenti: Mastrodonato – El Filali
Quarto uomo: Pizzi
VAR: Maggioni
AVAR: Prontera

