Corriere dello Sport: “Palermo, febbraio al Barbera: tre sabati per inseguire l’alta quota. Oggi c’è anche Vieri”

Febbraio si apre con una singolare opportunità per il Palermo, che per un curioso incastro di calendario giocherà al “Renzo Barbera” tre sabati consecutivi, sempre nel pomeriggio. Un vantaggio non banale in una Serie B che non concede distrazioni, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, raccontando il momento dei rosanero alla vigilia della sfida odierna delle 17.15.

La squadra di Inzaghi viaggia su ritmi elevati, con 22 punti conquistati nelle ultime dieci gare utili consecutive, ma il confronto resta serrato con avversarie costruite per obiettivi ambiziosi. Inserirsi nella lotta per le prime due posizioni richiede continuità assoluta, perché in cadetteria basta poco per perdere terreno. Lo evidenzia ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, ricordando come la parola d’ordine resti una sola: non distrarsi.

L’Empoli, avversario di giornata, rappresenta una mina vagante. I toscani stanno vivendo una fase complicata, ma dispongono di un organico strutturato per ben altri traguardi. Tra gli osservati speciali figurano gli ex Fulignati ed Elia, quest’ultimo vicino al ritorno in rosanero durante l’estate prima dello stop improvviso che portò il direttore sportivo Osti a virare su Gyasi. Un incrocio di storie che aggiunge ulteriore pepe al match, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

I riflettori, inevitabilmente, sono puntati anche su Alessio Dionisi, ex tecnico rosanero, atteso da un’accoglienza tutt’altro che tenera. Alla vigilia, però, l’allenatore ha provato a smorzare i toni: «Troveremo un ambiente straordinario, da A. Giocheremo contro il Palermo, non contro il pubblico. Hanno valori elevatissimi, ma non partiamo battuti». Parole riportate ancora dal Corriere dello Sport, a firma Paolo Vannini, che ricordano anche il bilancio del tecnico sulla sua esperienza in Sicilia, definita «una bella esperienza, anche se poteva andare meglio».

In tribuna, intanto, ci sarà anche Christian “Bobo” Vieri, a Palermo per impegni commerciali e accolto con affetto dall’amico Inzaghi. Il tecnico rosanero, intervenuto sul sito ufficiale del club, ha fatto il punto sui nuovi innesti di gennaio, sottolineando come abbiano ulteriormente alzato il livello della rosa. «Dobbiamo dimostrare il nostro valore – ha spiegato – senza pensare a chi manca. Johnsen è un’arma in più, Magnani fa la differenza». Un messaggio chiaro, che chiude il cerchio: il Palermo guarda avanti, concentrato sul presente ma con l’ambizione di costruire qualcosa che duri nel tempo.