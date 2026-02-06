Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi: Palermo dimostra quanti vali”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 054902

Oggi alle 17:15 c’è Palermo-Empoli

Screenshot 2026-02-07 063438

Prima pagina Repubblica Palermo: “Dalle strade alle ferrovie. Le opere in ritardo a rischio stop”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 070404

Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosanero contano sull’effetto Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-05 075845

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Maltempo, aiuti come il Covid”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 070356

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Avanti Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 070100

Prima pagina Tuttosport: “Juve e Lucio da scudetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 061546

Prima pagina Repubblica Palermo: “Niscemi, l’autodifesa di Musumeci”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 054504

Prima pagina Corriere dello Sport: “Bonny e Chivu”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-04 060306

Prima pagina Corriere dello Sport: “Lungo Muso”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 075242

Prima pagina Repubblica Palermo: “Niscemi, è scontro sui rimborsi agli sfollati”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 065630

Prima pagina Giornale di Sicilia: “I ristori per il maltempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 064924

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ma che diavolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 083504

Prima pagina Tuttosport: “Toro, c’è l’Inter bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

