Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 064946

Rosanero sconfitti a Venezia

Altre notizie

Screenshot 2026-05-08 060949

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la carica speciale di Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 072056

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La sfida dei clan dello Zen”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 081638

Prima pagina Tuttosport: “D’Aversa, avviso a Cairo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 074437

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giriamo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 065004

Prima pagina Repubblica Palermo: Il racket non si ferma. Torna la paura a Sferracavallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-07 083338

Prima pagina Tuttosport: “Toro, triennale per Gattuso”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 063151

Prima pagina Repubblica Palermo: “La corsa contro il tempo per il Pnrr. Gli ospedali cercano pazienti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 074316

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, soldi alle imprese. In ballo 81 mila assunzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 080338

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao sei fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-07 062559

Prima pagina Corriere dello Sport: “Una rosa esperta. Il Palermo ci crede”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-06 074333

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Trump se la prende ancora col Papa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 063212

Prima pagina Repubblica Palermo: “Pnrr, nuovi ospedali aperti a metà. La Regione prova a salvare i fondi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Südtirol, Masiello dice basta: il difensore si ritira dal calcio giocato. Salta i playout col Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Venezia-Palermo

Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
01a5cce881

Corriere dello Sport: “Venezia, Palermo ko. E la festa è completa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 064946

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo brescia (1) castagnini

Frosinone in A, Castagnini: «Il 22 ottobre ho capito che potevamo salire. Ho vinto anche a Palermo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026